Peter Simonischek: "Globes sind wie der Opernball"

Toni Erdmann hätte sich die falschen Zähne in den Mund gesteckt und jemanden gebissen. Aber so ein Typ ist Peter Simonischek nicht. Der fliegt Samstagfrüh nach L.A., sein Gepäck bleibt bei der Zwischenlandung in Amsterdam, geht am Sonntag im Leih- Smoking zu den Golden Globes und fliegt am Montag wieder zurück nach Wien - leider ohne eine Statue für den besten Auslandsfilm.