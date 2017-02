"Peter, Hartmannsdorf ist stolz auf dich!"

Wie es Peter Simonischek bereits im Vorfeld vorausgesagt hatte, musste sich "Toni Erdmann" bei den Oscars dem iranischen Film "The Salesman" geschlagen geben. Doch der Mime - er war für die Preisverleihung nach Los Angeles gereist - nahm es mit Fassung. Vielleicht auch deshalb, weil er insgeheim schon ahnte, was ihn am Schwechater Flughafen erwarten würde.

Dort hatte sich Dienstagmittag eine 50- köpfige Delegation aus Markt Hartmannsdorf - wo Simonischek seine Kindheit verbracht hatte - eingefunden, um den Burgschauspieler in Empfang zu nehmen. Da fehlten weder Bürgermeister, Musikkapelle noch die Bus- Eskorte bis zur Wohnung. "Wir können ihn ja nicht mit dem Taxi fahren lassen!" Stimmt.

Adabei