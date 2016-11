Perry und Bloom feiern gemeinsam Thanksgiving

Thanksgiving ist für die Amerikaner fast so wichtig wie Weihnachten. Die Familien versammeln sich an einem reich gedeckten Tisch, um den Feiertag gemeinsam zu begehen. Auch Katy Perry verbrachte dieses Jahr Thanksgiving mit ihren Liebsten - und drehte daheim bei ihren Eltern einen kurzen Clip mit dem Handy.

Katy Perry und Orlando Bloom Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Und wer war darauf zu sehen? Orlando Bloom. Im roten Flanell- Pyjama, der perfekt zum Rest der Familie passt, steht der Schauspieler da in der Küche von Perrys Eltern, grinst verschmitzt in die Kamera. Nach Liebes- Aus schaut das so gar nicht aus.

Ein Insider verriet vor wenigen Tagen der "InTouch Weekly": "Kurz nach Halloween hat Orlando seinen Freunden mitgeteilt, dass er sich dafür entschieden hat, die Beziehung zu beenden." Angeblich soll der Schauspieler sich nicht bereit gefühlt haben, wieder zu heiraten und weitere Kinder zu bekommen.

Orlando Bloom sorgt für Aufregung. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Katy Perry Foto: AP

Infobox Orlando Bloom und Katy Perry haben sich getrennt