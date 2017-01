People's Choice Awards: Ellen DeGeneres räumt ab

Mit nunmehr 20 Publikumspreisen ist DeGeneres die Rekordhalterin bei den People's Choice Awards, die ausschließlich von Fans gewählt werden. Tom Hanks (60, "Sully") holte in der Sparte "Beliebtester Drama- Schauspieler" seine sechste Trophäe, Blake Lively (29) nahm für das Drama "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe" ihren ersten Preis entgegen.

Als beste Komödien- Darsteller wurden Kevin Hart (37) und Melissa McCarthy (46) geehrt. In der Sparte "Film- Ikone" setzte sich Johnny Depp (53) gegen Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Tom Cruise und Tom Hanks durch. Es ist Depps 14. Publikumspreis.

In seiner Dankesrede nahm der Schauspieler Bezug auf das Scheidungsdrama mit seiner Ex Amber Heard. "Ich bin heute aus einem Grund - und nur aus einem Grund - hier. Ich bin für euch hergekommen, für die Leute, die mir in guten und in schlechten Zeiten beigestanden sind, die mir vertraut haben. Ich danke euch."

Unter den Gewinnern in 64 Film- , Fernseh- und Musik- Kategorien waren auch Rihanna (Beliebteste R&B- Künstlerin), Britney Spears (Künstlerin und Pop- Sängerin), Justin Timberlake - als beliebtester Künstler und mit dem Song "Can't Stop the Feeling" - und der Country- Star Blake Shelton.

