Peinlich, peinlich! Die Popo- Pannen der Stars

Ein Bauarbeiter- Dekolleté der Extraklasse gab's etwa kürzlich bei Paris Hilton zu bewundern. Beim Shoppingtrip durch Paris zeigte die Hotelerbin nämlich ganz ungeniert ihren Stringtanga. Der kam zum Vorschein, als die 36- Jährige sich vor ein Regal im Elektronikladen hockte und ihre Hose doch ein bisschen zu tief über ihren Allerwertesten herunterrutschte. Das die Paparazzi da natürlich sofort kräftig auf den Auslöser. Nur Paris war das Popo- Malheur völlig egal. Oder sie war einfach viel zu vertieft in ihre Schnäppchenjagd ...

Paris Hilton zeigte beim Shoppen in Paris ungeniert ihr Höschen. Foto: Viennareport

Dass sich kurze Röckchen und eine kräftige Brise am Strand nicht gut vertragen, davon kann Schweden- Model Victoria Silvstedt wohl ein Liedchen singen. Im Urlaub in St. Tropez zeigte die knackige 42- Jährige, was sie zu bieten hat - und gleich noch viel mehr. Denn als vom Wasser ein Lüftchen über den Steg wehte, lüpfte sich das sexy Urlaubsoutfit und gab den Blick auf den Po der Blondine, der mehr oder weniger gut verpackt in einem Brazilian Slip war, frei.

Eine frische Brise am Strand sorgte dafür, dass Victoria Silvstedt mehr zeigte, als gewollt. Foto: Viennareport

Mit ganz anderen Tücken hatte hingegen Model- Beauty Nina Agdal zu kämpfen. Beim Training mit ihrem Fitness- Guru hat sich die schöne Freundin von Hollywood- Schwerenöter Leonardo DiCaprio offensichtlich so sehr ins Zeug gelegt, dass ihr die Hose platzte. Die Dänin nahm den Po- Fauxpas aber mit Humor - und postete sogar einen Schnappschuss vom Loch in der Hose auf Instagram.

Nina Agdal ist beim Trainieren die Hose geplatzt. Foto: Viennareport

Auf ihren Höschenblitzer stolz war offensichtlich Mariah Carey. Der rutschte nämlich bei einer Umarmung das Seidennegligé so hoch, dass drunter der Slip hervorrutschte. Wie gut, dass da ein Assistent der Diva mit dem Handy zur Stelle war, um den sexy Moment für die Ewigkeit - und ihre Fans - festzuhalten. Den Schnappschuss postete die 47- Jährige auf ihrer Instagram- Seite. Den frisch erschlankten Po muss man ja immerhin mit der Welt teilen!

Mariah Carey ließ ihr Höschen unter dem Negligé hervorblitzen. Foto: Viennareport

Das Höschen von Lady Gaga bekamen die vor dem Studio einer Frühstücksshow wartenden Fans zwar nicht zu sehen, dennoch sorgte die Sängerin mit ihrem außergewöhnlichen Outfit für Po- Schlagzeilen. Ihre "Arsch- frisst- Hose"- Pants rutschten nämlich tatsächlich so unvorteilhaft nach oben, dass nur noch das Nötigste bedeckt blieb. Lady Gaga schien es jedoch zu gefallen - und ihren Anhängern ebenfalls.

Lady Gaga trägt in London superknappe Hosen. Foto: Viennareport

Unter den Rock schauen durften die Fans auch Rita Ora bei einem ihrer Konzerte. Ein Hoppala war das aber vermutlich nicht. Mit gespreizten Beinen saß die Sängerin nämlich auf einem Barhocker und auch ihr Lederhöschchen mit Zipp erweckte den Anschein, als habe die 26- Jährige vorgehabt, es unterm Outfit zu verstecken. Und irgendwie war ja auch der Rest des Outfits alles andere als züchtig ...

Rita Ora zeigte bei einem Konzert ihr Höschen mit Zippverschluss. Foto: Viennareport