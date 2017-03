Peaches Geldof: Ihre Kinder erinnern sich nicht

Peaches Geldofs Kinder leben schon lange ohne ihre Mutter. Die Tochter des irischen Rockmusikers Bob Geldof war 2014 im Alter von nur 25 Jahren an einer Überdosis Heroin verstorben. Nun erinnerte sich ihr Ehemann in enem berührenden Interview an den Moment, als er seine Frau tot in ihrem englischen Zuhause in Kent fand.