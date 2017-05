Paul Walkers Mutter wollte nach seinem Tod sterben

Trotz der Unterstützung ihrer Familie habe sie nicht mehr leben wollen, verriet sie jetzt in der Talkshow von Dr. Phil. "Ich habe mich schuldig gefühlt, überhaupt so zu empfinden, aber ich habe mir wirklich gewünscht, nicht mehr morgens aufwachen zu müssen. Ich hätte mir niemals das Leben genommen, aber so habe ich empfunden. Wenn du aufwachst, wird dir klar, dass es tatsächlich passiert ist - und du musst es immer wieder durchleben."

Halt findet die fünffache Mutter bei ihrer Familie und auch bei Pauls gutem Freund und Schauspielkollegen Vin Diesel, berichtet "Bang Showbiz". Dieser hielt bei den MTV Movie & TV Awards eine berührende Rede. "2002 stand ich bereits auf dieser Bühne und MTV gab Paul Walker und mir den Preis für das beste Duo. Und jetzt, 15 Jahre später, stehe ich hier mit meiner ganzen Familie und ihr gebt uns den Generations Awards. Ich will unserer Generation danken. Dafür, dass sie bereit war, das multikulturelle Franchise 'Fast & Furious' zu akzeptieren, bei dem es völlig egal war, welche Farbe deine Haut hat oder aus welchem Land du kommst - wenn ihr eine Familie seid, dann seid ihr eine Familie."

Auch Paul Walker gehört für den Kinostar zur Familie. Er nennt ihn liebevoll bei seinem Spitznamen Pablo. "Ich könnte niemals auf dieser Bühne stehen und über 'Fast & Furious' reden, ohne meinem Bruder Pablo Liebe zu senden, unserem Bruder Pablo. Wir hoffen, du bist stolz auf uns. Wir danken dir so sehr."