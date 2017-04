Patrick Swayzes Lederjacke um 62.000 $ versteigert

Ein Surfbrett, das der Star bei den Dreharbeiten zu dem Thriller "Point Break - Gefährliche Brandung" benutzte, kam für 64.000 Dollar (rund 58.700 Euro) unter den Hammer. Ein Neoprenanzug vom Set brachte gut 9000 Dollar (rund 8200 Euro) ein, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.

Harley Davidson und rote Perücke ebenfalls versteigert

Swayzes DeLorean- Sportwagen Baujahr 1981 wurde für mehr als 81.000 Dollar (rund 74.300 Euro) versteigert, sein Motorrad vom Hersteller Harley Davidson für 23.000 Dollar (rund 21.100 Euro). Von seinem Auftritt als Transvestit in der Komödie "To Wong Foo, Thanks For Everything! Julie Newmar" (1995) fand eine rote Perücke samt künstlichen Fingernägeln und Wimpern für gut 2200 Dollar (rund 2000 Euro) einen neuen Besitzer.

Swayze war im September 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Er war durch den Kultfilm "Dirty Dancing" berühmt geworden. Seine Rolle in dem romantischen Drama "Ghost" brachte ihm eine Oscar- Nominierung ein.