Patrick Dempsey: "Franz Klammer ist mein Idol"

Zuvor gab es sogar Gerüchte, dass Patrick Dempsey seine Leinwandkarriere an den Nagel hängen würde, um sich auf seine Ambitionen als Rennfahrer zu konzentrieren. Erfolgreich nahm er beim 24 Stunden Rennen von Le Mans teil, holte sich den zweiten Platz.

Patrick Dempsey und seine Frau Jillian beim Grand Prix in Deutschland Foto: APA/EPA/DAVID EBENER

Im Interview mit der "Krone" gestand er dann doch: "Glauben Sie mir, ich war sehr happy, wieder am Set zu sein. Ich brauche es einfach, vor der Kamera zu stehen."

Patrick Dempsey bei der "'Bridget Jones's Baby"-Premiere in Paris Foto: Viennareport

Immer war das aber nicht so, denn was viele nicht wissen, ist, dass der 50- Jährige ein begeisterter Wintersportler ist. Und auch unser ehemaliges Ski- Ass Franz Klammer (62) als sein großes Idol seiner Jugend bezeichnet. Denn eigentlich wollte Dempsey Skirennläufer werden. Vom schnellen Schweden, Olympiasieger Ingemar Stenmark (60) schaute er sich sogar eigenwillige Trainingsmethoden ab, die ihm am Ende zur Schauspielerei brachten: "Ich sah ein Interview mit Stenmark. Er erzählte, dass er im Sommer auf einem Einrad trainiert. Ich habe mir dann auch eins zu Weihnachten schenken lassen und wurde so gut darauf, dass mich jeder in meiner Stadt kannte. Da hab ich dann gemerkt, wie gerne ich vor anderen auftrete. Es war ein Grundstein für die Schauspielerei!"