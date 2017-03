Paris und Prince Jacksons Geschwistertattoos

Michael Jacksons Kinder, Paris und Prince sind ein Herz und eine Seele. Diese innige Verbindung zueinander wollten sie für immer festhalten, also ließen sie sich das chinesische Symbol für Yin und Yang stechen. Paris präsentiert die weiße Hälfte auf ihrem rechten Knöchel und Prince die schwarze.

Das stimmt was nicht, oder?

Unter das Bild schrieb die einzige Tochter von Micheal Jackson: "In der chinesischen Philosophy steht Yin für das passive weibliche Prinzip des Universums. Es wird als weiblich und nachhaltig charakterisiert und mit Struktur … assoziiert. Yang steht für das aktive männliche Prinzip des Universums. Es wird als männlich und kreativ charakterisiert …"

Auf dem Bild ist klar zu erkennen, dass Paris das weiße Symbol und Prince das schwarze trägt. Laut der chinesischen Philosophie ist Yin weiß und steht für Männlichkeit. Yang hingegen ist schwarz und steht für Weiblichkeit. Haben sich die beiden etwa die falschen Hälften tätowieren lassen?

War es Absicht?

Weiter unten im Bild schreibt Paris: "Manchmal ist es so, als würden mein Bruder und ich die gleichen Gedanken haben, nur spricht er sie immer aus, weil er keinen Filter hat. Als komplette Gegenpole komplementieren sich Yin und Yang und schaffen eine innere Balance. So wie ich mit meinem besten Freund." Ist es also Absicht, dass sie das männliche Symbol und er das weibliche trägt?

Paris Jackson mit ihren Brüdern Prince Michael und Blanket Foto: MICHAEL NELSON/EPA/picturedesk.com