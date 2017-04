Paris Jackson: Große Sorge um Bruder Blanket

Paris sei zudem besorgt, weil sich auch der 38- jähirge Tito Jackson, der zweite Vormund von Blanket, und seine Partnerin Frances Casey nicht genügend um ihn kümmern. Trotzdem soll der Sohn des "King of Pop" ein guter Schüler und anständig sein.

Paris Jackson mit ihren Brüdern Blanket (links) und Prince Michael Foto: AFP

Außerdem hegt Paris laut "Bang Showbiz" den Verdacht, dass die Geschwister von Michael Jackson versuchen, den Kontakt zwischen Katherine und ihren anderen Verwandten zu unterbinden. Grund dafür soll sein, dass sie es auf das Erbe der 86- Jährigen abgesehen haben.

Prince Michael, Paris und Blanket Jackson Foto: 2012 Getty Images

Die Entscheidung, nach London zu ziehen, sei für die Oma der Jackson- Kids gefallen, nachdem sie Trent Lamar Jackson, den Neffen von Joe Jackson, beschuldigt hatte, sie missbraucht zu haben. "Ich glaube, er hat Kameras in meinem Haus installiert, sodass der einzige Ort, an dem ich ein privates Gespräch führen kann, das Badezimmer ist", sagte Katherine vor Kurzem vor Gericht aus. Der 52- jährige Trent lebte in Katherines Gästehaus in Calabasas in Kalifornien, nachdem er jahrelang als persönlicher Chauffeur für sie tätig war. Ob es im Hause Jackson jemals zu einem friedlichen Familientreffen kommen wird, bleibt also mehr als fraglich.