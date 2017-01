Paris Jackson findet Film über Vater "zum Kotzen"

Michael Jacksons Tochter Paris ist über die Darstellung ihres verstorbenen Vaters in einer neuen Komödie empört. "Es bringt mich fast zum Kotzen", schimpfte die 18- Jährige auf Twitter. "Ich fühle mich unglaublich beleidigt und ich denke, so geht es vielen." Sie stört sich am Trailer zu einer Fernsehserie namens "Urban Myths", die Gerüchte um Prominente aufs Korn nimmt.