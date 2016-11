Paris Hilton: "Ja, ich habe Trump gewählt"

"Ich kenne ihn, seit ich ein kleines Mädchen war", erklärte sie in der australischen Nachrichtensendung "The Project" auf die Frage, ob sie Trump gewählt habe. "Also ja. Ich kenne ihn mein ganzes Leben und er hat mich immer unglaublich unterstützt." Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, später einmal in Trumps Fußstapfen zu treten, erklärte die 35- Jährige: "Klingt gut, ich mag das. Präsident Paris. Ich mag das."

Paris Hilton Foto: Viennareport

Hilton beschäftigt sich freilich nicht nur mit Politik, sondern auch mit Fashion. In einem anderen Interview freute sie sich, dass 2000er- Trends derzeit voll angesagt sind: "Ich denke, es ist spaßig, dass es zurückkommt. Manche Dinge finde ich jetzt nicht so mega. Zum Beispiel trage ich Uggs nur, wenn mich niemand damit sehen kann - wenn ich in meinem Haus bin oder so was. Aber ich liebe Hüftjeans. Ich liebe 'Juicy'- Trainingshosen."

Pamela Anderson in UGG-ähnlichen Stiefeln und Paris Hilton in pinkfarbener Juicy-Hose im Jahr 2004 Foto: Viennareport

Über die gemütlichen Hosen verriet Paris: "Ich habe nie aufgehört, sie zu tragen. Ich denke, dass sie komfortabel sind, und ich liebe die Farben. Die sind super zum Reisen oder nur zum Chillen im eigenen Haus. Also ja, ich mag manche der Styles, aber nicht alles."