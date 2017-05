Pamela Reif: Die Instagram- Queen verrät Po- Trick

Im Interview mit dem "OK!"- Magazin verriet sie nun ihre ganz persönlichen Tipps und Vorlieben.

"Also vom Körper her gehe ich natürlich zum Sport, das ist bei mir nicht zu umgehen. Aber was Beauty angeht, da bin ich wirklich ein Mädchen. Ich schminke mich sehr gerne. Das ist kein Zwang, also ich denke jetzt nicht, ich wäre ungeschminkt hässlich, sondern ich schminke mich einfach gerne. Und Haare sind bei mir ein riesiges Thema. Also ich liebe es, Haare einzudrehen, Haare zu waschen, Haare zu färben. Nur das Schneiden mag ich nicht."

Verrückter Trick für straffen Po

Einen ganz verrückten Trick hat die hübsche Blondine aber noch auf Lager. Was macht frau, wenn sie mal keine Zeit für Sport hat, aber trotzdem einen straffen Po haben möchte?

Pamelas Tipp: Kniebeugen beim Zähneputzen. "Der Po muss möglichst weit nach hinten und dann macht man fünf kleine Wipp- Bewegungen und geht wieder hoch. Und dann von vorne. Das kann man die ganze Zeit beim Zähneputzen machen."