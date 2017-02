Pamela Anderson: Meine Makel machen mich sexy

Gegenüber "Refinery29" erklärte Pamela Anderson: "Ich fühle mich ziemlich wohl in meiner Haut. Ich liebe es, eine Frau zu sein, weich, feminin, offen. Ich tue mein Bestes. Ich mag es, mein Aussehen zu verändern."

Auch sei sie jetzt viel selbstbewusster, gibt die Blondine zu: "Ich habe das Gefühl, heute viel mehr Kontrolle zu haben als früher. Ich verlasse mich nicht mehr so darauf, was andere mir sagen. Egal wie wir aussehen, Sexappeal kommt von innen. Niemand ist perfekt - Makel sind sexy. Unsere Verletzlichkeit macht uns attraktiv und einzigartig. Ich fühle die gleiche Angst, Schmerzen, Fragen - ich habe einfach gelernt, sie zu genießen."

Und neben ihrer Tätigkeit als Model setzt Anderson sich bereits seit Jahren für die Menschenrechte ein, berichtet "Bang Showbiz". Erst kürzlich besuchte sie ein Flüchtlingslager in Frankreich und berichtete auf ihrem Blog über ihre Erlebnisse. Sie schrieb: "Ich bin so wütend. Die Kinder sind so süß und höflich. Ich habe Decken, Mützen, Handschuhe, Obst, Malbücher und Stifte verteilt. Viele hatten Angst, dass sie keine Decke oder Stifte oder einen Apfel bekommen. Das war Chaos. Ich werden den heutigen Tag nie vergessen. Die sind dort seit Monaten, Jahren ... Die Politik ist desaströs. Die Menschen müssen sehen, was passiert. Unschuldigen und wunderbaren Menschen wird so wenig Respekt entgegengebracht."

