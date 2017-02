Pamela Anderson legt sich mit der Queen an

Die "Baywatch"- Sexbombe fordert die britische Monarchin laut einer Meldung von "Enterpress News" auf, die Leben von kanadischen Schwarzbären zu retten. Sie sagt: "Ein Bär wird für jede einzelne Fellmütze der Queen- Garde vorm Buckingham- Palast getötet."

Queen Elizabeth II. inspiziert ihre Garde Foto: Viennareport

Pam will selbst helfen, eine Ersatzlösung zu finden. Sie hat sich mit dem russischen Hersteller "Only Me" zusammen getan, der täuschend echte Pelzersatzprodukte produziert. Ein Sprecher: "Sie senden zwei Prototypen der Mützen nächste Woche aus Moskau zur Queen."

Queen Elizabeth und Prinz Philip mit Bärenfellmütze Foto: Viennareport

Doch die Mützen sind Tradition und werden seit Anfang des 19. Jahrhunderts von britischen Regimentern benützt, da sie als besonders robust gelten. Auch Mitglieder des Köngishauses tragen sie immer wieder bei Paraden.

Pamela Anderson und Julian Assange Foto: face to face, Viennareport

Anderson ist seit einiger Zeit häufiger in London anzutreffen. Grund: Sie soll ein Auge auf Wikileaks- Gründer Julian Assange geworfen haben und ihn regelmäßig besuchen.