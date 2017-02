Pamela Anderson: Affäre mit Julian Assange?

Wie die "New York Post" berichtet, habe die 49- jährige Schauspielerin den um drei Jahre jüngeren Aufdecker in letzter Zeit öfters besucht. Viermal sei sie in den letzten drei Monaten aus den USA nach London geflogen, um Assange in der Botschaft Ecuadors zu besuchen. "Sie scheint bei jedem Besuch ein reizvolleres Outfit zu tragen", zitiert die Zeitung einen Zeugen.

Pamela Anderson Foto: Viennareport

Gegen den Australier liegt ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Assange war vor mehr als vier Jahren in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet, um einer Festnahme zu entgehen. Ecuador gewährte ihm 2012 Asyl. Er lebt seitdem in der diplomatischen Vertretung.