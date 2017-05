Otto Retzer: "Würde für Konkurrent zurücktreten"

"Ich hatte ja einen Durchhänger. Da wollte ich aufhören", verrät Retzer "Krone"- Adabei Norman Schenz. "Aber jetzt habe ich Lust auf mehr." Der Jive, der in der nächsten Show getanzt wird, der sei "einzigartig". "Der gefällt mir."

Foto: ORF

Allerdings: "Wenn ich nächste Woche wieder mit einem besseren Paar vor der Rauswahl stehen würde, dann würde ich für die zurücktreten." Es habe ihm nämlich sehr wehgetan, dass Walter "Schoko" Schachner am Freitagabend gehen musste , weil der Ex- Fußballer und -Trainer definitiv der bessere Tänzer gewesen sei.

Foto: ORF

Abgesehen von den Blessuren, die man so abkriege, sei "Dancing Stars" ein wahrer Jungbrunnen für Retzer, der nach der letzten Show bis halb vier in der "Eden- Bar" gewesen sei, wie er der "Krone" erzählte.

Foto: ORF

Aber mal schauen, was der ORF zu der Idee Retzers sagt, zugunsten eines anderen Kandidaten auszusteigen. Für Retzer selbst würde ein früheres Aus bei "Dancing Stars" auch aus anderen Gründen keinen Nachteil bedeuten: Wie Insider wissen, stehen bei dem umtriebigen 72- Jährigen in der nächsten Zeit gleich drei große Filmprojekte an, unter anderem mit dem ORF und ServusTV.