Oscars: Stone und Affleck beste Hauptdarsteller

S tone holt den Oscar als beste Hauptdarstellerin

Emma Stone hat sich mit "La La Land" in den Hollywood- Olymp getanzt: Die 28- jährige US- Amerikanerin wurde zur besten Hauptdarstellerin gekürt. In der Musical- Hommage brilliert Stone an der Seite von Ryan Gosling als angehende Schauspielerin Mia, die zahlreiche demütigende Vorsprechen über sich ergehen lassen muss.

Emma Stone bekommt den Oscar als beste Darstellerin Foto: AFP

Den Preis nahm sie sichtlich überwältigt von Vorjahresgewinner Leonardo DiCaprio entgegen. "Ich habe noch viel zu lernen und zu arbeiten - aber dieser Kerl ist ein wunderschönes Symbol dafür, diese Reise fortzuführen", sagte Stone in ihrer Dankesrede, "und dafür bin ich wirklich dankbar."

Affleck als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet

Casey Affleck hat sich bei der 89. Oscar- Gala am Sonntagabend in Los Angeles seine erste Auszeichnung als bester Hauptdarsteller gesichert. Mit seiner Darstellung eines wortkargen, traumatisierten Hausmeisters in Kenneth Lonergans erschütterndem Familiendrama "Manchester by the Sea" konnte er das prognostizierte Kopf- an- Kopf- Rennen mit Denzel Washington ("Fences") für sich entscheiden.

Dem 41- Jährigen fehlten auf der Bühne des Dolby Theatre vorerst die Worte, ehe er Washington dankte, "der einer der Ersten war, die mir beigebracht haben, zu schauspielern und den ich heute Abend das erste Mal getroffen habe". "Ich wünschte, ich hätte etwas wichtigeres oder bedeutungsvolleres zu sagen", sagte Affleck u.a. vor den Augen seines älteren Bruders Ben Affleck, der im Publikum saß. "Ich bin einfach stolz, Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen."

Brie Larson gratulierte Casey Affleck. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Casey Affleck konnte es nicht glauben, dass er mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Bisher jüngster Regie- Preisträger

Damien Chazelle schreibt Oscar- Geschichte: Der US- Amerikaner ist für seine im Stil früher Hollywoodmusicals gedrehte Romanze "La La Land" zum besten Regisseur gekürt worden. Mit 32 Jahren und 38 Tagen ist er der jüngste Filmemacher, dem das jemals gelang.

Chazelle, der bereits 2015 für sein gefeiertes Musikdrama "Whiplash" in der Regie- Kategorie nominiert gewesen ist, ließ nun seine Konkurrenten Denis Villeneuve ("Arrival"), Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Barry Jenkins ("Moonlight") und Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") hinter sich. Letzterer gewann dafür in der Kategorie "Bestes Original- Drehbuch".

In seiner Dankesrede erwähnte Chazelle brav sowohl seine Mitnominierten als auch sein Team, seine Familie und schließlich seine Lebensgefährtin. "Das ist ein Film über die Liebe", so Chazelle, "und ich hatte das Glück, mich zu verlieben, während ich diesen Film gedreht habe."

Kein Oscar für "Toni Erdmann"

Die deutsch- österreichische Tragikomödie "Toni Erdmann" ging im Rennen um den Preis für den besten fremdsprachigen Film leer aus. Ausgezeichnet wurde der iranische Beitrag "The Salesman" des Regisseurs Asghar Farhadi. "The Salesman" erzählt von einem Ehepaar, das nach einem brutalen Überfall auf die Frau nicht die Polizei einschaltet, sondern Selbstjustiz übt. Das Werk wird so zu einem Drama um Schuld, Vergebung, Würde und Moral.

Farhadi blieb der diesjährigen Gala aus Protest gegen die neue US- Einwanderungspolitik fern. Eine Vertreterin verlas auf der Bühne ein Statement des Regisseurs, der davor warnte, die Welt "in Kategorien von 'uns' und 'den Feinden' einzuteilen". Dies würde zu Furcht und in weiterer Folge zu Kriegen führen. "Diese Kriege verhindern Demokratie und Menschenrechte in Ländern, die ihrerseits bereits Opfer von Aggression waren." Der Disney- Trickfilm "Zoomania" gewann den Oscar in der Kategorie "Bester Animationsfilm". Rich Moore, der neben Byron Howard und Clark Spencer Regie führte, dankte dem Publikum auf der Bühne des Dolby Theatre dafür, "dass es die Botschaft, dass Toleranz stärker ist als die Angst vor anderen, mit offenen Armen empfangen hat".

Viola Davis und Mahershala Ali Foto: AFP, thinkstockphotos.de, Chris Pizzello/Invision/AP, AP

Viola Davis wird beste Nebendarstellerin

Viola Davis wurde als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Davis, die als erste schwarze Schauspielerin in der Oscar- Geschichte bereits drei Oscar- Nominierungen verbuchen konnte, nahm den Preis für ihre kraftvolle Darstellung im Familiendrama "Fences" unter Tränen entgegen. Auf der Bühne dankte sie unter anderem "oh captain, my captain Denzel Washington", der bei "Fences" die Hauptrolle spielte und Regie führte. Sie sei Künstlerin geworden, "weil dies der einzige Beruf ist, der es feiert, was es heißt, ein Leben zu leben".

Strahlende Siegerin: Viola Davis kriegte den Oscar als "Beste Nebendarstellerin" in Fences. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Erster Oscar für muslimischen Schauspieler

Der erste verliehene Oscar der Nacht war zugleich der erste überhaupt für Mahershala Ali und damit für einen Moslem: Der kalifornische Schauspieler wurde für seine Darstellung eines kubanischen Drogenhändlers, der in "Moonlight" einen jungen Außenseiter unter seine Fittiche nimmt, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Der 43- jährige Star, den viele als Remy Danton aus der Serie "House of Cards" kennen, dankte seiner Ehefrau, die vor vier Tagen das erste gemeinsame Kind zur Welt brachte. "Ich will ihr dafür danken, dass sie während dieser ganzen Zeit eine Kämpferin war, die mir geholfen und mich durch den ganzen Prozess hindurch getragen hat."

Alicia Vikander übergab den Oscar an Mahershala Ali. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Mahershala Ali wurde als "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle in "Moonlight" ausgezeichnet. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Fans der Serie applaudierten auf Twitter auf ihre Weise und posteten Glückwünsche seines "alten Bosses" Frank Underwood (Kevin Spacey).

Jimmy Kimmel scherzt über Trump

Die Gala hatte mit einem musikalischen Einzug ins Dolby Theatre von Musiker und Schauspieler Justin Timberlake begonnen. Der 36- Jährige gab zum Auftakt mit Unterstützung zahlreicher Tänzer seinen Oscar- nominierten Ohrwurm "Can't Stop The Feeling" aus dem Animationsfilm "Trolls" sowie Bill Withers' Gute- Laune- Lied "Lovely Day" zum Besten und brachte die anwesenden Gäste inklusive seiner Frau Jessica Biel im Saal damit zum Tanzen.

Justin Timberlake eröffnete die 89. Oscargala. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Im darauffolgenden Eröffnungsmonolog thematisierte der erstmalige Oscar- Moderator Jimmy Kimmel sogleich die "polarisierte Gesellschaft" ob der politischen Lage in den USA. Würde jeder Zuseher aus den USA und all jenen Ländern, "die uns jetzt hassen", mit einer andersdenkenden Person ein konstruktives Gespräch führen, "können wir Amerika wieder großartig machen", sagte Kimmel in Anspielung an Donald Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again". Überraschend dankte er Trump dann auch - freilich nur im Scherz: "Im Vorjahr schienen die Oscars rassistisch. Das ist jetzt dank ihm vergessen." In diesem Jahr "retten Schwarze die NASA und Weiße den Jazz", lästerte Kimmel in Bezug auf "Hidden Figures" und den nicht unumstrittenen Favoriten "La La Land".

Die Oscarbühne wurde mit 300.000 Swarovski-Kristallen verziert. Foto: 2017 Invision

Die von Trump als "absolut überbewertet" bezeichnete Meryl Streep begrüßte Kimmel mit einem besonderen Applaus. Die anwesenden Stars gaben ihr spontan stehende Ovationen. Den Siegern riet Kimmel, sich zu freuen, schließlich bekämen sie die Chance, dass der Präsident "in Großbuchstaben über sie twittert, wenn er morgen Früh um 5 Uhr Verdauungsprobleme hat".

Später stellte er fest, dass der Präsident sich noch nicht über Twitter zur Show gemeldet hat und versuchte, mit einem Tweet an "realDonaldTrump" herauszufinden, ob dieser überhaupt wach sei.

Glanz, Glamour und Krisen am roten Teppich

Auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles badeten vor Beginn der Gala Stars wie Halle Berry, Salma Hayek oder "Rogue One"- Beauty Felicity Jones im Blitzlichtgewitter und plauderten aufgekratzt mit Reportern. Berry sorgte vor allem mit ihrer wuscheligen Lockenfrisur für Aufsehen. Ein Hollywood- Agent lästerte: "Wenn ich hinter der sitzen muss, kriege ich eine Krise."

Halle Berry Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Salma Hayek Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Felicity Jones Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ein wenig die Contenance verlor auch Scarlett Johansson. Als ein Reporter wissen wollte, ob sie dieselben Schuhe, wie bei der Probe trage, reagierte sie verschnupft und zischte völlig undiplomatisch: "Was für eine bescheuerte Frage. Natürlich nicht."

Scarlett Johansson Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Getuschel über Liebesdreieck

Michelle Williams schritt mit ihrer besten Freundin Busy Philipps über den roten Teppich. Wollte sie damit dem Getuschel über die Beziehung zu ihrem Freund Jonathan Safran Foer aus dem Weg gehen? Das Klatschmagazin "National Enquirer" berichtete nämlich am Oscartag, dass der Autor unsterblich in Michelles Kollegin Natalie Portman verliebt sei - seit die beiden die Dokumentation "Eating Animals" zusammen produziert haben.

Michelle Williams und Busy Philipps Foto: AFP

Peter Simonischek nicht am roten Teppich

Einer, der am Red Carpet fehlte, war der österreichische Star Peter Simonischek, weil "Toni Erdmann"- Regisseurin Maren Ade nur eine Person als Begleitung mitnehmen durfte. "Wir haben versucht, ihn mitzunehmen, aber das haben sie uns verboten", erklärte Sandra Hüller, Simonischeks Co- Star in der für den Auslands- Oscar nominierten Vater- Tochter- Tragikomödie.

Neben Glamour spielte auf dem Red Carpet auch Politik eine Rolle. Die irische Oscaranwärterin Ruth Negga (beste Hauptdarstellerin im Rassen- Drama "Loving") erklärte: "Man muss heute politisch aussprechen, was man meint." Das zeigte sie auch - mit einer blauen Ansteckschleife von Amerikas Bürgerrechtsorganisation "American Civil Liberties Union" ACLU. Die Bürgerrechtsorganisation setzt sich für die liberalen Werte und Freiheiten in den USA ein. Auch Model Karlie Kloss schmückte ihre weiße Robe mit der blauen Schleife.

Model Karlie Kloss Foto: EPA

Ruth Negga Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Emma Stone hatte ihr Kleid mit einem "Planned Parethood"- Pin ("Geplante Elternschaft") geschmückt, der auch die Clutch von Dakota Johnson zierte.

Jackie Chan bringt Plüschpandas als Date

Jackie Chan hatte keine blaue Schleife, dafür zwei Stoff- Pandas mit UNICEF- Broschen dabei. Der Martial- Arts- Filmstar ist der Promi- Botschafter für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und setzt sich für bedrohte Pandas in der Welt ein. Deshalb nimmt Chan La und Chan Zy schon seit Jahren mit zu Hollywoodevents. In Chans Worten: "Sie sind das perfekte Date. Wo ich gehe, kommen sie mit."

Der für einen Hauptrollen- Oscar nominierte Casey Afflecks hatte keine Kuscheltiere dabei, dafür aber ein etwas zu haariges Gesicht, was ihm peinlich war. Vor den TV- Kameras entschuldigte er sich für seinen "Waldschrat"- Look. Der Rauschebart sei für ihn kein Fashionstatement, sondern Arbeitskleidung: "Ich drehe gerade einen Film, für den ich so aussehen muss. Ich weiss, es sieht nicht gut aus, aber zwei Wochen muss ich damit noch herumlaufen." Der Film heißt übrigens "Das Licht meines Lebens".

Jackie Chan Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Casey Affleck Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

