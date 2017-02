Oscars 2017: Die letzten Vorbereitungen laufen

Nach dem Opernball ist vor den Academy Awards. Und da gilt: Jeder will sie, nur einer bekommt sie, die begehrteste Filmtrophäe der Welt. Der Award, besser bekannt als Oscar wird am Sonntag, dem 26. Februar wieder mit den mittlerweile legendären Worten "And The Oscar Goes To ..." vergeben - und nur einige wenige glückliche Preisträger werden eine der etwa drei Kilo schweren, mit Gold überzogenen Statue in Empfang nehmen.