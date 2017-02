Oscarprämierte Viola Davis schreibt Geschichte

"Welche Geschichte willst du erzählen?"

In ihrer Oscar- Dankesrede sprach Davis mit Tränen in den Augen über ihr Leben als Schauspielerin: "Die Leute fragen mich andauernd: 'Welche Geschichten willst du erzählen, Viola?'. Und ich sage immer: "Grabt die Leichen aus, grabt die Geschichten aus, die Geschichten derer, die geträumt haben'. Ich wurde Künstlerin und Gott sei Dank ist es so gekommen, denn es ist der einzige Beruf, der feiert, was es bedeutet, ein Leben zu leben."

Mark Rylance übergab den Oscar an Viola Davis. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Derweil ist "Moonlight"- Star Mahershala Ali der erste muslimische Schauspieler, der einen Oscar sein Eigen nennen darf. Der 43- Jährige wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet und dankte in seiner Rede allen Lehrern in seinem Leben. So sagte er: "Ich will meinen Lehrern und meinen Professoren danken, all meinen wundervollen Lehrern. Eine Sache, die sie mir immer wieder gesagt haben, war: 'Es geht nicht um dich. Es geht um diese Rollen. Du bist ein Diener. Du dienst diesen Geschichten und diesen Rollen'. Ich fühle mich so geehrt, diese Möglichkeit zu haben."

Mahershala Ali wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Moonlight" ausgezeichnet. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP