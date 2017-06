Oscar- Koch Wolfgang Puck beim Life Ball

Bereits 2010 hatte Gelila Assefa- Puck in ihrer ursprünglichen Heimat Äthiopien die "Dream For Future Africa"- Foundation gegründet. Das jüngste Projekt der Organisation, ein HIV- und AIDS- Präventionsprogramm für Jugendliche, wird gerade umgesetzt. Deshalb wollen die beiden nun auch den Life Ball am Samstag besuchen.

Zuvor gibt Ali Rahimi für seine langjährigen Freunde einen Empfang am Freitag. Das Tuschelthema: Die überraschende "Ausladung" von Karina Sarkissova. Der Ballett- Star sollte statt Dita Von Teese beim Chairty- Ball glänzen, musste aber wegen eines Engagements absagen.

Adabei Lisa Bachmann, Kronen Zeitung