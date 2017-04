ORF- Wetterfee Eser Ari- Akbaba muss als Erste gehen

"Es trifft mich, ich fange gleich an zu heulen", war Eser Ari- Akbaba, die mit Danilo Campisi am Samstagabend einen Quickstep zum Amy- Winehouse- Song "Valerie" zum Besten gab, mehr als geknickt, nach der Entscheidung des Publikums.

Mit insgesamt 44 Punkten - zu den aktuellen Punkten wurden in der ersten Entscheidungsshow auch jene vom allerersten Auftritt der Tanzpaare gewertet - befand sich die ORF- Wetterfee nach der Jurywertung im hinteren Mittelfeld.

Sowohl Nicole Burns- Hansen als auch Dirk Heidemann lobten aber die Steigerung, die Eser Ari- Akbaba im Gegensatz zur letzten Woche gemacht hatte. "Die Haltung war für den ersten Standardtanz sehr gut", fand Burns- Hansen sogar lobende Worte. Das Publikum vor den TV- Bildschirmen daheim konnte Ari- Akbaba jedoch nicht überzeugen.

Training statt Osterjause für die neun verbliebenen Paare

Als Favoriten durchsetzen konnten sich am Samstagabend hingegen Ana Milva Gomez und Thomas Kraml sowie Monica Weinzettl mit Florian Gschaider und Martin Ferdiny mit Profi- Partnerin Maria Santner. Für sie und die weiteren sechs Paare wird es nichts mit einer gemütlichen Osterjause werden. Denn schon am Ostersonntag stehen wieder Proben für die nächste Show am Freitag auf dem Programm.