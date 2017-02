Opernball: Trauer um Sabine Oberhauser

Er freue sich auf die Balleröffnung, seine Gedanken seien aber bei Sabine Oberhauser. "Dieser Abend ist von ihrem Tod überschattet! Ich werde die Eröffnung mitmachen und das war es dann von mir für heute!" Vor der Eröffnung des Balles wandte sich der sichtlich erschütterte Kern auch an die anwesenden Gäste in der Oper und sagte: "Der heutige Tag ist nicht nur ein Tag der Freude, sondern auch ein Tag der großen Trauer. Sie würde es schätzen, wenn Sie sich heute amüsieren im Gedenken an eine große Frau." Erst danach wurde der Opernball mit einer Trauerminute eröffnet.

Politiker verlassen Ball vorzeitig

Zuvor vermieden zahlreiche Politiker den Gang über den Roten Teppich. Sämtliche SPÖ- Politiker kündigten an, gleich nach der Eröffnung den Ball wieder zu verlassen. Nicht lange bleiben wollten auch die Mitglieder der ÖVP, sie hatten teilweise aber Staatsgäste geladen.

Dominique Meyer, Doris Schmidauer, Alexander Van der Bellen, Maria Großbauer Foto: Klemens Groh

Es ist der erste Ball unter der Regie von Maria Großbauer, deren "Herz die Pummerin heute Nachmittag war", wie sie verriet. Richard Lugner brachte Goldie Hawn mit , die sich schon vor dem Ball prächtig mit dem Baumeister amüsierte. Richard Lugner lotste seinen Star über den Seiteneingang in die Oper, um ihr das wilde Gedränge auf der Feststiege zu ersparen.

Goldie Hawn Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Trauerminute für Sabine Oberhauser

"Zutiefst erschüttert" vom Tod von Gesundheitsministerin Oberhauser war auch Lifeball- Organisator Gery Keszler. "Es ist ein merkwürdiger Gang hier auf dem Roten Teppich", sagte der sichtlich betroffene Keszler. "Es ist der Verlust eines ganz lieben Menschen."

Gery Keszler Foto: Starpix/Alexander TUMA

Völlig entspannt wirkte Operndiva und Kammersängerin Anna Netrebko am roten Teppich des 61. Opernballs. "Gott sei Dank muss ich nicht singen", meinte sie. Ihr Ehemann Yusif Eyvazov wird heuer am Opernball debütieren. "Er will tanzen, obwohl er es nicht kann", sagte sie.

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Organisatorin Großbauer zeigte sich vor der Eröffnung gemeinsam mit Staatsoperndirektor Dominique Meyer in einem blauen Kleid von Armani Privé und verriet später, dass sie vor ihrem ersten Ball sehr nervös war. Am Arm von Alfons Haider präsentierte Moderatorin Mirjam ihr signalrotes Kleid von Designer Juergen Christian Hoerl.

Dominique Meyer mit Maria Großbauer Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Maria Großbauer glänzte bei ihrem Opernball-Debüt in einer nachtblauen Robe von Armani Privé. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die ORF-Moderatoren Alfons Haider und Mirjam Weichselbraun Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Model Barbara Meier beeindruckt

Stardesigner Karl Lagerfeld hat heuer die Tiara der Debütantinnen entworfen, ob er selbst antanzen wird, ist aber fraglich. Dafür geben sich der Maler Gottfried Helnwein sowie Star- Architekt Jean Nouvel als Gäste von Unternehmer Klemens Hallmann die Ehre. Hallmanns Freundin Barbara Meier war vor allem von den tollen Roben beeindruckt. "Es ist alles sehr traditionell, das finde ich schön", sagte Meier, die bereits einen Wiener Ball, den Life Ball besucht hat. "Ich finde, man muss auch von Frau zu Frau Komplimente machen."

Barbara Meier bezauberte in einer Glitzerrobe von Dawid Tomacewski. Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Maler Gottfried Helnwein Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

