Opernball: Tänzerinnen wählten ihre Ball- Robe

Angesichts des Opernballs am 23. Februar plagt die Balletttänzerinnen der Oper die gleiche Frage wie jede Besucherin: "Was soll ich nur für ein Kleid anziehen?" Am Dienstagabend bekamen sie dafür Unterstützung von namhaften Designern, die den Tänzerinnen Kreationen zur Auswahl stellten.