Opernball: Kern kämpft bei Rede mit den Tränen

Kern sprach von einem großen Tag der Trauer. Mit "Sabine Oberhauser verlieren wir einen großartigen, lebenslustigen Menschen", sagte Kern deutlich gezeichnet von dem Verlust. Sie würde es schätzen, wenn Sie sich heute amüsieren, im Gedenken an eine große Frau", sagte der Bundeskanzler von der Mittelloge aus zu den Ballgästen. Tief betroffen äußerte sich zuvor auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "Meine Gedanken sind bei Sabine Oberhauser", sagte ein emotionaler Van der Bellen. Das Ableben der 53- Jährigen gehe ihm "sehr nahe".

Kanzler Kern kann die Tränen um seine "Kollegin und Freundin" Oberhauser nicht zurückhalten. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Politiker verlassen Ball vorzeitig, Promis feiern

Die SPÖ- Mannschaft und Van der Bellen verließen die Oper gleich nach der Eröffnung. Die ÖVP- Ministerriege, angeführt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, wollte ebenfalls nicht lange bleiben; sie hatten allerdings Staatsgäste geladen.

Die Promigäste ließen sich das Spektakel nicht verderben. Richard Lugner brachte Goldie Hawn mit und lotste seinen Star über den Seiteneingang in die Oper, um ihr das wilde Gedränge auf der Feststiege zu ersparen. "Ich hatte noch nie so einen guten Gast. Sie ist nett. Sie ist pünktlich. Sie ist freundlich. Sie macht Schmähs", freute er sich.

Video vom Red Carpet:

Video: ORF

"Zutiefst erschüttert" vom Tod von Gesundheitsministerin Oberhauser war Lifeball- Organisator Gery Keszler. "Es ist ein merkwürdiger Gang hier auf dem Roten Teppich", sagte der sichtlich betroffene Keszler. "Es ist der Verlust eines ganz lieben Menschen."

Netrebko froh, nicht singen zu müssen

Völlig entspannt wirkte Operndiva und Kammersängerin Anna Netrebko am roten Teppich des 61. Opernballs. "Gott sei Dank muss ich nicht singen", meinte sie. Ihr Ehemann Yusif Eyvazov wird heuer am Opernball debütieren. "Er will tanzen, obwohl er es nicht kann", sagte sie. Frisch verheiratet kam übrigens Lidia Baich zum Ball. Designerin Lena Hoschek debütierte mit Babybauch beim Ball der Bälle.

Lena Hoschek in einer Eigenkreation in Silbergrau Foto: Klemens Groh

Operndiva Anna Netrebko und Yusif Eyvazov Foto: Starpix/Alexander TUMA

Lidia Baich Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Es ist der erste Ball unter der Regie von Maria Großbauer, deren "Herz die Pummerin heute Nachmittag war", wie sie verriet.

Dominique Meyer mit Maria Großbauer Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die ORF-Moderatoren Alfons Haider und Mirjam Weichselbraun Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Opernball 2017 Foto: krone.tv

Model Barbara Meier beeindruckt

Unternehmer Klemens Hallmann brachte den Maler Gottfried Helnwein sowie Star- Architekt Jean Nouvel als Gäste mit auf den Ball. Hallmanns Freundin Barbara Meier war vor allem von den tollen Roben beeindruckt. "Es ist alles sehr traditionell, das finde ich schön", sagte Meier, die bereits einen Wiener Ball, den Life Ball besucht hat. "Ich finde, man muss auch von Frau zu Frau Komplimente machen."

Barbara Meier bezauberte in einer Glitzerrobe von Dawid Tomacewski. Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Maler Gottfried Helnwein Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die künstlerische Eröffnung des Balls startete mit der obligaten Fanfare von Karl Rosner, gefolgt mit der Bundes- und Europahymne. Das Jungdamen und Jungherren- Komitee - darunter "Miss Austria" Dragana Stankovic und "Mister Austria" Philipp Rafetseder - zog zur "Polonaise" aus der Oper "Eugen Onegin" von Pjotr Iljitsch Tschaikowski ein. Stardesigner Karl Lagerfeld hat heuer die Tiara der Debütantinnen entworfen. Die Jungdamen trugen heuer keine Blumensträuße, dafür hatten die Jungherren eine silberne Rose in der linken Hand.

Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Opernball-Rose Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Jonas Kaufmann bei der Opernball-Eröffnung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Das Ballett der Wiener Staatsoper zeigte den von Lukas Gaudernak choreografierten Walzer "Künstlerleben". Die Kostüme für die Compagnie sowie der Ballettakademie waren übrigens beim 61. Opernball erstmals eine eigene Kreationen aus einem Guss - und zwar von Christof Cremer. Zuvor bediente man sich am reichhaltigen Fundus. Zum ersten Mal dirigierte mit der Italienerin Speranza Scappucci eine Frau das Wiener Staatsopernorchester. Nach der weltberühmten Ouvertüre zu "Carmen" von Georges Bizet kam das absolute Highlight des Abends. Der stimmgewaltige Startenor Jonas Kaufmann schmetterte "La fleur que tu m' avais jetee" aus "Carmen" sowie "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Das Land des Lächelns" von Franz Lehar durch den Ballsaal. Scappucci und Kaufmann ernteten tosenden Applaus.

