Opernball 2017: Die ersten Bilder

Mittlerweile haben uns die ersten Bilder aus der Oper erreicht: Großbauer zeigte sich vor der Eröffnung gemeinsam mit Staatsoperndirektor Dominique Meyer in einem blauen Kleid von Armani Privé. Am Arm von Alfons Haider präsentierte Moderatorin Mirjam ihr signalrotes Kleid von Designer Juergen Christian Hoerl.

Dominique Meyer mit Maria Großbauer Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Maria Großbauer glänzte bei ihrem Opernball-Debüt in einer nachtblauen Robe von Armani Privé. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die ORF-Moderatoren Alfons Haider und Mirjam Weichselbraun Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Backstage herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm. Die Debütantinnen lassen sich noch die Krönchen richten, die Herren zupfen ihre Hemden zurecht.

Das Krönchen sitzt, die Debütanten sind aufgeregt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Debütanten warten in der Garderobe auf ihren großen Auftritt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Politiker und Prominente

Für Van der Bellen, der in Begleitung seiner Ehefrau kommt und keinen Staatsgast einlädt, wird es überhaupt der erste Opernball sein. Kern, der ebenfalls mit seiner Gattin und ohne Staatsgast kommt, besuchte den Ball dagegen bereits in seiner Zeit als ÖBB- Chef.

Internationale Gäste bringen Finanzminister Hans Jörg Schelling und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner mit: Schelling hat IWF- Direktorin Christine Lagarde und Maltas Finanzminister Edward Scicluna eingeladen. Mitterlehner hat unter anderem den britischen Handelsminister Mark Price, die deutsche Verkehrsstaatssekretärin Dorothee Bär und Oliver Vitouch, den Präsidenten der Universitätenkonferenz, zu Gast. Auch FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache plant einen Besuch.

Goldie Hawn tanzt mit Richard Lugner Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Richard Lugner kommt diesmal mit US- Schauspielerin Goldie Hawn auf den Ball. "Sie hat den Golden Globe, sie hat den Oscar, sie hat alles", freute sich der Baumeister im Vorfeld. Stardesigner Karl Lagerfeld hat heuer die Tiara der Debütantinnen entworfen, ob er selbst antanzen wird, ist aber fraglich. Dafür geben sich der Maler Gottfried Helnwein sowie Star- Architekt Jean Nouvel als Gäste von Unternehmer Klemens Hallmann die Ehre.

Oper selbst im Mittelpunkt

"Alles Oper" lautet das Motto des diesjährigen Opernballs. Organisatorin Maria Großbauer setzt ganz auf Musik. Von den Blumen bis hin zu den Damenspenden ziehen sich Zitate aus bekannten Opern wie ein roter Faden durch die Veranstaltung.

Alfons Haider und Debütantin Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Maria Großbauer Foto: Reinhard Holl

Höhepunkt der Eröffnung ist der Auftritt von Startenor Jonas Kaufmann, der "La fleur que tu m'avais jetee" aus "Carmen" von Georges Bizet sowie "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Das Land des Lächelns" von Franz Lehar darbietet. Tanz- Profi Roman Svabek zeichnet erneut für die Eröffnungschoreografie des Jungdamen- und Herrenkomitees verantwortlich. Der Tanzlehrer hat mit den 144 Debütantenpaaren die Polka "Künstler- Gruß" von Josef Strauß einstudiert.

"Wolfsschlucht" und Weinbar

Das neue "Konzept" Großbauers macht sich für die Besucher vor allem in den Räumlichkeiten der Oper bemerkbar. Aus dem ehemaligen Heurigen ist eine "Wolfsschlucht" mit Waldtieren und Geistern geworden. "Es wird gefährlich gemütlich", so die Organisatorin. Im Marmorsaal und in der Chrystalbar werden Motive der "Zauberflöte" gezeigt. Die Schwind- Loggia wurde in eine Weinbar samt eigenem "Opernball- Sommelier" verwandelt.

Solotänzerinnen des Wiener Staatsballetts in ihren Opernballroben Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Neu ist auch, dass in der ganzen Oper ausschließlich Livemusik gespielt wird. Im Großen Saal spielt etwa erstmals die legendäre Richard Oesterreicher Bigband. Den Gesang übernehmen Kabarettist Viktor Gernot und Jazz- und Soulstimme Carole Alston. Auch ein Jazzklub wurde eingerichtet.

Hochprozentiger Opernball- "Liebestrank"

Der hochprozentige Opernball- Drink 2017 ist ein "Liebestrank" nach der gleichnamigen Oper von Gaetano Donizetti. "Er ist süß und auch sauer, ein bisschen wie die echte Liebe ist", schwört Großbauer. Die Damenspende beinhaltet die Swarovski- Brosche "Silberne Rose" in Anlehnung an den "Rosenkavalier" von Richard Strauss. Das Frühstück "Biskotterl und a Schokolade" stammen ebenfalls aus der Oper.

Der Opernball-"Liebestrank" soll Besuchern einheizen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Schlechte Nachrichten gibt es für Raucher: Heuer herrscht im gesamten Haus Rauchverbot. Es sind aber beheizte Raucherzonen mit Bar- Service unter den Arkaden auf beiden Seiten der Staatsoper eingerichtet.

