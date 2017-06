One Love: Mit Musik und Liebe gegen Terror

S

Miley, Ariana & Co mit "einer Liebe" für Manchester

die ganze Welt ist geschockt von der Grausamkeit des Attentäters, ein Konzert vonIdol Ariana Grande (23) anzugreifen, die eine besonders junge Fangemeinschaft hat. "Wie können nur Kinder und Jugendliche im Fokus der Terroristen stehen?" und "Warum greift jemand unschuldige Kinder an?", sind Fragen, die in den vergangenen Tagen oft gestellt wurden. Unter den mittlerweile identifizierten Todesopfern ist auch ein achtjähriges Mädchen.

Für die vielen jungen Todesopfer ist das Benefizkonzert, das Sonntagabend in Manchester stattfindet. Unter dem Motto "One Love" (dt.: eine Liebe) treten zahlreiche Pop- Größen auf, die Einnahmen und zusätzliche Spenden gehen an die Hinterbliebenen der Todesopfer und an die vielen Verletzten, die noch immer in den Krankenhäusern Manchesters liegen. Im Vorfeld bekamen sie Besuch von ihrem Idol Ariana Grande. Auch die Queen besuchte die Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus. Unter den Stars, die am Sonntag gegen den Terror auftreten, sind Miley Cyrus, Pharrell Williams, die Black Eyed Peas und allen voran Ariana Grande.

"Wir sind heute gemeinsam hier!"

Vom englischen Fernsehsender BBC wird das gesamte Benefizkonzert live übertragen. Für alle, die diesen Sonntag nicht in England sein können, wurde auf der Kurznachrichtenplattform Twitter ebenfalls ein Live- Stream eingerichtet.

Nicht nur die Auftritte der Stars stehen beim heutigen Konzert im Mittelpunkt: Auch die Botschaften, die sie an ihre jungen Fans richten, werden gehört. "Mir war es wichtig, wieder zurückzukommen. Nach dem Anschlag war mir bald klar: Wir müssen etwas tun!", sagte Ariana Grande auf der Bühne. Bei ihrem Auftritt richteten sich auch die Black Eyed Peas an die Zuhörer: "Wir sind heute gemeinsam hier! Und das ist das, was zählt!" Singer- Songwriter Pharrell Williams, bekannt für seinen Gute- Laune- Hit "Happy", bemerkte: "Ich sehe, fühle, höre hier heute keine Angst. Danke!"