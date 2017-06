"One Love": Mit Musik und Liebe gegen den Terror

S

Foto: twitter.com, facebook.com, AFP/PAUL ELLIS

Familienmitglieder und Freunde der Todesopfer von Manchester hinterlassen Blumen und Botschaften Foto: AFP or licensors

Miley, Ariana & Co mit "einer Liebe" für Manchester

die ganze Welt ist immer noch geschockt von der Grausamkeit des Attentäters, ein Konzert vonIdol Ariana Grande (23) anzugreifen, die eine besonders junge Fangemeinschaft hat. "Wie können nur Kinder und Jugendliche im Fokus der Terroristen stehen?" und "Warum greift jemand unschuldige Kinder an?", sind Fragen, die in den vergangenen Tagen oft gestellt wurden. Unter den mittlerweile identifizierten Todesopfern ist auch ein achtjähriges Mädchen.

Das Benefizkonzert, das Sonntagabend in Manchester stattfand, war den Opfern gewidmet. Unter dem Motto "One Love" (dt.: eine Liebe) traten zahlreiche Pop- Größen auf, die Einnahmen und zusätzliche Spenden gehen an die Hinterbliebenen der Todesopfer und an die vielen Verletzten, die noch immer in den Krankenhäusern Manchesters liegen. Im Vorfeld bekamen sie Besuch von ihrem Idol Ariana Grande. Auch die Queen besuchte die Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus. Unter den Weltstars, die am Sonntag gegen den Terror auftreten, waren Miley Cyrus, Justin Bieber, Pharrell Williams, die Black Eyed Peas, Katy Perry und allen voran Ariana Grande. Robbie Williams, der die Bühne ebenfalls rockte, feierte seinen Europatourauftakt.

Foto: AP

Pop-Sängerinnen Ariana Grande (li.) und Miley Cyrus stimmten ein Duett an Foto: AP

Katy Perry tritt ganz in weiß auf Foto: AP

Robbie Williams Foto: AP

Liam Gallagher (Oasis, li.) und Christ Martin (Coldplay) Foto: AP

Take That Foto: AP

Pharrell Williams Foto: AP

"Wir sind heute gemeinsam hier!"

Vom englischen Fernsehsender BBC wird das gesamte Benefizkonzert live übertragen. Für alle, die diesen Sonntag nicht in England sein können, wurde auf der Kurznachrichtenplattform Twitter ebenfalls ein Live- Stream eingerichtet.

Video: Miley Cyrus und Ariana Grande singen "Don't Dream It's Over"

Video: YouTube.com BBC Music

Foto: AFP

Foto: AP

Rund 50.000 Menschen setzten ein Zeichen gegen Terror Foto: AP

Jugendliche versuchen einen Blick auf die Bühne zu erhaschen Foto: EPA

Zwei Mädels tragen bedruckte Shirts, die einen Freund zeigen, der bei dem ANschlag umgekommen ist Foto: AFP or licensors

Nicht nur die Auftritte der Stars standen beim heutigen Konzert im Mittelpunkt: Auch die Botschaften, die sie an ihre jungen Fans richteten, wurden gehört. "Mir war es wichtig, wieder zurückzukommen. Nach dem Anschlag war mir bald klar: Wir müssen etwas tun!", sagte Ariana Grande auf der Bühne. Bei ihrem Auftritt richteten sich auch die Black Eyed Peas an die Zuhörer: "Wir sind heute gemeinsam hier! Und das ist das, was zählt!" Singer- Songwriter Pharrell Williams, bekannt für seinen Gute- Laune- Hit "Happy", bemerkte: "Ich sehe, fühle, höre hier heute keine Angst. Danke!" Und Justin Bieber fragte: "Gibt es eine bessere Art gegen Hass vorzugehen als mit Liebe?"

Justin Bieber Foto: AP

Das Konzert ist "für unsere Engel"

Während des Konzertes wurde immer wieder die Spendenhotline des britischen Roten Kreuzes eingeblendet - mit einer SMS konnten fünf Pfund gespendet werden. Bereits zu Beginn des Konzertes waren weit mehr als sieben Millionen Pfund (knapp acht Millionen Euro) zusammengekommen. "Wir tun das alles für unsere Engel. Sie sind im Himmel und schauen uns heute zu", sagte eine freiwillige Helferin gegenüber BBC. "Für unsere Engel" und "Wir stehen gemeinsam" - das stand auch auf den vielen Plakaten, die Fans während der Show in die Luft hielten.

"Für unsere Engel" steht auf den Plakaten, die viele Fans mitgebracht haben Foto: AFP or licensors

"We stand together - wir stehen zusammen!", ist die Botschaft an Terroristen Foto: AP

Reaktionen aus aller Welt

Tausende Fans, die nicht live beim Konzert dabei sein können, zeigten ihre Unterstützung und Solidarität im Internet: Der Hashtag #OneLoveManchester wurde am Sonntagabend weltweiter Twitter- Trend. "Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir antworten mit Liebe!" und "Liebe ist so viel stärker als Hass", lauten nur zwei der zahlreichen Meldungen.

Großaufgebot der Polizei

Neben den kreischenden Fans und den vielen Berühmtheiten waren am Sonntag auch unzählige Polizisten im Einsatz. Ein Großaufgebot von teils schwer bewaffneten Beamten sorgte für Sicherheit auf dem Gelände, nicht weit von jener Konzerthalle entfernt, in der vor knapp zwei Wochen so viele Unschuldige ihr Leben lassen mussten.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort Foto: AFP or licensors

Auch die berittene Polizei war im Einsatz Foto: AFP or licensors

Konzert ohne Zwischenfälle beendet

In den letzten Wochen gab es kaum eine Nacht ohne schreckliche Nachrichten. Beinahe täglich wurde von Terror- Attacken auf der ganzen Welt berichtet. Doch das "One Love"- Konzert zeigte, dass es auch friedlich geht: Kurz nach 22 Uhr (Ortszeit) endete das große Benefizkonzert - und zwar ohne Zwischenfälle. "Good night, Manchester! And: One Love!" waren die abschließenden Worte des Veranstalers (dt.: "Gute Nacht, Manchester! Und: eine Liebe!")

Das Benefizkonzert ging ohne schlimme Vorfälle über die Bühne Foto: AP

Nach den Anschlägen in Großbritannien und Deutschland hatten viele eine weitere Horror- Nachtbefürchtet. Erst am Samstag waren sieben Menschen auf der London Bridge in aus dem Leben gerissen worden: In der Nacht auf Pfingstsonntag steuerten drei Angreifer einen Lieferwagen in eine Menschenmenge. Auffällig ist, dass gleich zwei große Musikveranstaltungen in den letzten zwei Wochen ein böses Ende nahmen: Zuerst der Gig von Ariana Grande, der Anlass für das Benefizkozert in Manchester war. Erst am Pfingstwochenende musste dann außerdem das "Rock am Ring"- Festival in Deutschland unterbrochen werden, weil die Polizei "verdächtige Gegenstände" auf dem Gelände vermutete. Gefunden wurde glücklicherweise nichts, die Veranstaltung konnte weitergehen.