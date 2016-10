Olivia Wilde ist zum zweiten Mal Mama geworden

Nach Söhnchen Otis folgte nun die kleine Daisy Josephine und machte das Glück der jungen Familie perfekt. "Hier kommen die Neuigkeiten. Daisy Josephine Sudeikis. Geboren wie ein Boss am #internationaldayofthegirl", freute sich die 32- jährige Mutter auf Instagram.

Olivia Wilde und der 41- jährige Schauspieler sind seit Ende 2011 liiert. Ihr Sohn Otis Alexander kam vor zwei Jahren zur Welt. Damit er versteht, was es bedeutet, dass seine Mutter wieder schwanger ist, benutzte das Paar den Film zum gleichnamigen Spiel Angry Birds. "Er weiß, dass es etwas in einem Ei ist. Wir benutzen Metaphern aus Angry Birds. Das ist alles. Wir erklären ihm alles durch den Film", erzählte Olivia Wilde vor Kurzem. Papa Jason Sudeikis lieh dem Vogel Red in der englischen Version des Films seine Stimme.

Mit diesem herzigen Bild bestätigt Olivia Wilde ihre zweite Schwangerschaft. Foto: instagram.com/oliviawilde

Obwohl Olivia Wilde und Jason Sudeikis bereits seit 2013 verlobt sind, ist derzeit noch kein Hochzeitstermin bekannt.