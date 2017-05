Österreichs sexy Missen ließen die Hüllen fallen

Sexy Kurven, heiße Wäsche, viel nackte Haut! Vor der Linse von Manfred Baumann rekelten sich auch heuer wieder Österreichs schönste Frauen in verführerischen Dessous. Auch für den Starfotografen ein echtes Highlight, wie er verriet: "Das Shooting der Miss- Austria- Finalistinnen ist mittlerweile ein Fixpunkt im Jahr und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, tolle Talente kennenzulernen."

Da einige Mädels zum ersten Mal in so wenig Stoff vor einer Profi- Linse standen, gab's von Baumann hilfreiche Tipps in Sachen Acting von der Kamera. Neben dem perfekten Posing für den Fotografen das Wichtigste: Spaß zu haben. Und das hatten die Missen auf jeden Fall!

Sexy Posen, heiße Wäsche, wunderschöne Missen: Das Dessous-Shooting ist jedes Jahr ein Highlight. Foto: Miss Austria

Da hatten die Missen noch ihre Bademäntel an ... Foto: Miss Austria

Tipps für das perfekte Foto gab's von Manfred Baumann. Foto: Miss Austria

Übrigens: Der Terminplan der Anwärterinnen auf den Titel der "Miss Austria" ist während des Bootcamps dicht gedrängt. Nach dem Dessous- Shooting standen sie am Nachmittag noch vor der Linse von Gerry Frank, der für die diesjährigen offiziellen Pressefotos der Finalistinnen zuständig ist. Und das Programm bleibt auch in den nächsten Tagen straff, immerhin wird eine der 20 Finalistinnen am 6. Juli 2017 im Casino Baden zur neuen "Miss Austria" gekürt werden. Um für diese neue Aufgabe bestens gerüstet zu sein, absolvieren die Kandidatinnen in der "Miss Austria"- Akademie unterschiedliche Workshops, Shootings und Trainings.

Wer ist die Schönste im ganzen Land? Foto: Miss Austria

Alle 20 Missen ließen am Dienstag die Hüllen fallen. Foto: Miss Austria

Auch fürs perfekte Styling wurde beim Shooting in der Therme Geinberg gesorgt. Foto: Miss Austria