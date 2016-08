Österreicher Burkhard und Seidl in "Bella Venezia"

Der Erste der Austro- Delegation, der in Italien mit seinem Sohn Samuel ankam, war Regisseur Ulrich Seidl. In der Kategorie "Non Fiction" präsentiert er seinen "Safari". Der Streifen (Kinostart bei uns ist am 16. 9.) über Jagden in Afrika, handelt vom "Töten im Urlaub". Er dürfte, typisch Seidl, niemanden kalt lassen.

Michael Palm ist mit einer Dokumentation in Venedig. Foto: Starpix/Alexander TUMA

Ebenso nicht Michael Palms Doku "Cinema Futures, oder "Die Einsiedler". Der Film mit Andreas Lust und Ingrid Burkhard läuft im Orizzonti- Bewerb.

Kult-Schauspielerin Ingrid Burkhard freut sich auf die Premiere, nicht so sehr aber auf den Rummel. Foto: Starpix/Alexander TUMA

Burkhard zur "Krone" über ihren Festival- Ausflug: "Ich war noch nie dort." Und freut sie sich? "Ich freue mich, dass wir dort Premiere haben. Ansonsten liebe ich den Beruf heiß. Alles Drumherum habe ich nicht so gern..."