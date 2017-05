Österreich im ESC- Finale - aber Frankreich gewinnt

Übersetzt man nun fiktiv die jeweils meistabgesetzten Suchanfragen aus einem Land in entsprechende Punkte, vergibt ESC- Österreich neben der Höchstwertung für Deutschland zehn Punkte an Bulgarien, acht an Italien, sieben an Australien und sechs an Co- Favoriten Portugal. Immerhin noch ein Pünktchen würde es für Frankreichs Vertreterin Alma mit "Requiem" geben.

Video: EBU

Das sieht in vielen Ländern ganz anders aus, würde die 28- Jährige doch den Bewerb gewinnen, zöge man die Suchanfragen heran - vor dem als Top- Favoriten gehandelten Italiener Franceso Gabbani. Noch aufs Stockerl würde es der bulgarische Benjamin des Bewerb, der 17- jährige Kristian Kostow schaffen. Bei den internationalen Wettbüros hingegen kommt Frankreich derzeit nur auf Platz elf.

Video: EBU

Für Nathan Trent aus Österreich würde die internationale Suchanfragenstatistik immerhin den Finaleinzug vorhersagen - und dort ein eher bescheidenes Abschneiden mit Platz 22. Aber die Google- Welt ist ja nicht unbedingt die reale Welt.