Norbert Oberhauser verlässt PULS 4

Wie PULS 4 am Donnerstag mitteilte, verlässt Oberhauser nach über 12 Jahren die Sendergruppe ProSiebenSat.1 PULS 4 und macht sich selbstständig, um sich in Zukunft vermehrt um die Entwicklung und Produktion eigener Projekte zu widmen.

Norbert Oberhauser Foto: © Gerry Frank Photography 2012

Es sei aber nur ein Abschied auf Zeit: Durch einige dieser Projekte, bleibe er der Sendergruppe weiterhin erhalten und es werde auch in Zukunft eine Zusammenarbeit geben.

Norbert Oberhauser war seit 2004 als Moderator bei PULS 4 (damals noch Puls TV) tätig. Mit ihm startete das erste Frühstücksfernsehen Österreichs. Gemeinsam mit Johanna Setzer begrüßte er sieben Jahre lang die Österreicher am Morgen. Danach wechselte er in das Vorabenprogramm mit "Guten Abend Österreich" und moderierte zudem Shows wie "Herz von Österreich" und Sendungen wie "WIFF! - Das Wissensmagazin" und die Quiz- Show "4 gegen 4".

Oberhauser: "Es ist nun nach zwölf Jahren an der Zeit, meinen Heimathafen PULS 4 zu verlassen und mich zu neuen Gestaden aufzumachen. Ich spüre ganz stark, dass ich mich in den nächsten Jahren intensiv um neue Projekte kümmern möchte und auch muss, die mir persönlich ebenso am Herzen liegen. Diesen Schritt gehe ich jetzt."