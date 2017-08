Noah Becker polarisiert mit Auftritt in Kochshow

Noah Becker hat sich mit einem TV- Auftritt nicht unbedingt Freunde gemacht. Der Sohn von Boris Becker war bei der VOX- Kochshow "Grill den Henssler" zu Gast und hatte augenscheinlich so gar keine Lust auf diese. Gemeinsam mit Gil Ofarim und Larissa Marolt trat er in der Live- Show gegen den Starkoch an - und überzeugte vor allem mit patzigen Antworten.