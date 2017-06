Niqab, Strapse, Stars und ein Heiratsantrag

Auch wenn der Life Ball in diesem Jahr ernster als früher ist, wurde im Wiener Rathaus gefeiert und auch provoziert. So sorgte ein Pärchen in heißen Dessous und mit Niqab für Aufregung. Während der Show machte ein Zuschauer seinem Lover einen Heiratsantrag und freilich waren auch wieder viele Promis, darunter Supermodel Naomi Campbell und Sängerin Joss Stone zugegen.

Foto: APA/HANS PUNZ, EPA, Christian Jobst

Gäste in Strapsen in Burka

Viele Damen erschienen in mehr oder weniger durchsichtigen Kleidern . Zum Vergnügen des nicht gerade in Massen erschienenen Publikums hob der Wind so manches Kleid. Viele bunt gekleidete Männer und Frauen tanzten durch die Gänge und über den roten Teppich . Zwei Gäste fielen dabei besonders ins Auge: Sie erschienen in Strapsen und Gesichtsschleier, um für Frauenrechte zu demonstrieren, wie krone.at erfuhr.

Sexy Wäsche und Burka - auf dem Life Ball kein Problem. Foto: EPA

Frauen in Burkas demonstrierten für Frauenrechte. Foto: EPA

Die Sängerin Joss Stone war als Botschafterin für die Organisation "Sentebale" in Wien. "Sentebale" unterstützt Kinder, die von HIV/Aids betroffen sind, etwa das vom Life Ball unterstützte "Herd Boys Programme", wo junge Menschen Bildung erhalten und zum Thema HIV aufgeklärt werden. Gegründet wurde die Organisation von Prinz Harry von Wales. Die "Elton John Aids Foundation" wurde von Model Naomi Campbell repräsentiert. Sie verlas eine Botschaft von Elton John, der darin Erkrankten Mut zusprach und zum Aids- Selbsttest aufrief, den Gesundheitsministerin Pamela Rendi- Wagner zuvor vorgestellt hatte.

Naomi Campbell mit Conchita und Verena Scheitz auf der Bühne Foto: APA/HANS PUNZ

Gesundheits-und Frauenministerin Pamela Rendi-Wanger auf der Bühne Foto: APA/HANS PUNZ

Joss Stone mit Conchita Foto: APA/HANS PUNZ

Promis am Red Carpet

Unter den prominenten Gästen am roten Teppich waren unter anderem das Trangendermodel Yasmine Petty und Designer Julian F. M. Stöckel ("Super, endlich kleiden sich hier mal alle so schräg wie ich."). Die Freundin von Mickey Rourke, Anastassija Makarenko, wurde von Modelscout Wolfgang Schwarz nach Wien gebracht. Stars wie Ute Lemper zeigten sich beim Eintreffen sehr informiert über die Anliegen des Life Balls. Via Twitter erklärte sie, sie habe eine "fabelhafte Zeit".

Sänger Conchita Wurst überraschte mit neuer Frisur mit blauen Strähnchen im Haar. Supermodel Naomi Campbell erschien mit Riesenentourage. Kanzler Christian Kern zeigte sich mit Gattin Eveline Steinberger.

Conchita Wurst Foto: APA/HANS PUNZ

Christian Kern mit Ehefrau Eveline Steinberger Foto: Starpix/Alexander TUMA

Naomi Campbell huschte mit Entourage über den roten Teppich. Foto: Starpix/Alexander TUMA

Ute Lemper Foto: APA/HANS PUNZ

Model Anastassija Makarenko und Wolfgang Schwarz Foto: APA/HANS PUNZ

Julian F.M. Stoeckel in Begleitung von Transgender Model Yasmine Petty Foto: Klemens Groh

Tuschelthema: Die Streithanseln Marika Lichter und Jazz Gitti kamen direkt hintereinander auf den Red Carpet und würdigten einander keines Blickes.

Jazz Gitti ließ sich über den roten Teppich tragen. Foto: Klemens Groh

Marika Lichter Foto: Klemens Groh

Ebenfalls dabei: EU- Kommissar Gio Hahn und Spitzenmanagerin Susanne Riess (endlich auch offiziell) im Paarlauf, die Miminnen Sunnyi Melles und Nicole Beutler, Fête- Impériale- Grande- Dame Elisabeth Gürtler, Charity- Lady Sissy Mayerhoffer, Ex- Adler Thomas Morgenstern sowie Thai- Box- Champ Fadi Merza.

Heiratsantrag als Showeinlage

Mode war immer das größte und beherrschendste Thema der Eröffnung des Life Balls. Auch in der 24. Auflage. Zeichnete in der Vergangenheit immer ein Modehaus für die Show verantwortlich, besorgten diesen Teil heuer die Vertreter von Diesel, Dsquared2 sowie Designer Francesco Scognamiglio. Die Conférenciers Verena Scheitz und Conchita Wurst setzten auf Jean Paul Gaultier.

Conchita Wurst und Verena Scheitz führten durch die Eröffnung. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Conchita Wurst bei der Eröffnung des Life Balls 2017 Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Während des Showteils wurde es aber auch romantisch. Ein Zuschauer aus dem Publikum machte seinem Freund auf der Bühne einen Heiratsantrag, den dieser annahm.

Verena Scheitz und ein homosexuelles Paar während eines Heiratsantrages am Life Ball. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Goldener Rathausmann für Naomi Campbell

Die Überreichung des Goldenen Rathausmanns an das Supermodel Naomi Campbell bildete am Nachmittag den inoffiziellen Auftakt zum Life Ball 2017. "Der Life Ball verkörpert seit 25 Jahren eine unmissverständliche Botschaft Wiens. Diese Botschaft lautet: Ja zum Leben, ja zur Freude, ein doppeltes Ja zu gemeinsamer Lebensfreude!", erklärte Andreas Mailath- Pokorny anlässlich der Verleihung. "Nur gemeinsam lassen sich Herausforderungen wie HIV und AIDS bewältigen. Das ist es, was Wien der Welt sagen möchte", so Wiens Kulturstadtrat bei der Überreichung der Statuette im Roten Salon des Wiener Rathauses.

Supermodel Naomi Campbell mit Andreas Mailath-Pokorny Foto: Christian JOBST

Supermodel Naomi Campbell mit Andreas Mailath-Pokorny Foto: Christian JOBST

"Was für eine große Ehre"

Um diese Nachricht in die Welt hinauszutragen brauche es Botschafter. "Sie, Naomi Campbell", erklärte Mailath abschließend, "sind seit Jahren eine dieser unentbehrlichen internationalen BotschafterInnen des Wiener Life Balls. Sie haben sich in dieser Funktion nicht nur für Stadt Wien und ihre Botschaft, sondern insgesamt für eine Welt ohne Ausgrenzung stark gemacht." Naomi Campbell bedanke sich mit den Worten: "Was für eine große Ehre. Beim nächsten Mal möchte ich den echten Rathausmann sehen!" Der Goldene Rathausmann, der eine Miniatur des Wächters auf der Turmspitze des Wiener Rathauses darstellt, wird als besondere Anerkennung im Auftrag des Bürgermeisters verliehen. Unter anderem erhielten folgende Nicht- Wiener diese Ehrung: Shakira, Bob Dylan, Helen Mirren, Elton John, Billy Joel.