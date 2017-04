Nina Agdal: "Schönheit nicht von Kilos abhängig"

Als Model habe man ein ganz anderes Körpergefühl als normale Frauen, gibt Nina Agdal jetzt in der aktuellen "Body Issue" des deutschen "Glamour"- Magazins zu. "Natürlich checkt man sich genauer im Spiegel, ich bin ja eher curvy - zumindest für Modelverhältnisse - und anfangs war ich deswegen sehr unsicher", erzählt die 25- Jährige ganz offen. "In meiner Branche wird man schließlich nach der Figur kategorisiert, wie ein Produkt."

Nina Agdal ziert das aktuelle Cover des "Glamour"-Magazins. Foto: Glamour

Doch mit der Zeit habe sie gelernt, Zweifel über ihre Figur auf die Seite zu schieben, wie die schöne Freudin von Leonardo DiCaprio zugibt. "Mittlerweile stresst mich das nicht mehr so, ab und zu ist man dicker, dann wieder dünner." Schönheit hängt nicht von der Zahl auf der Waage ab, ist sich die Dänin sicher. "Ich habe gelernt, dass es nicht von ein paar Kilos abhängt, ob ich gut aussehe oder nicht."

Dass sich in den letzten Jahren in Sachen Frauenbild auch in der Modebranche einiges getan habe, findet Agdal daher begrüßenswert. "Gott sei Dank! Es war echt an der Zeit, dass es verschiedene Ansätze zum Thema 'perfekte Maße' gibt. Und ich finde es wirklich toll, dass mit Ashley Graham zum ersten Mal eine kurvige Frau auf dem Cover der 'Sports Illustrated' war."

Ihre Tipps für ein gutes Selbstwertgefühl? "Sich die ganze Zeit zu analysieren und mit anderen zu vergleichen, ist das Schlimmste was man machen kann. Ich spreche da aus Erfahrung. Entspannt Euch! Wir müssen endlich akzeptieren, dass wir nicht gleich aussehen können und dass das auch nicht erstrebenswert ist. Stellt euch vor, wir würden alle genormt vom Fließband kommen: Das wäre doch schrecklich!"

