Nina Agdal: "Mein zu großer Po sorgt für Probleme"

Dass Nina Agdal vom Scheitel bis in die Zehenspitzen perfekt in Form ist, davon können sich die Fans der 24- Jährigen nicht nur in der aktuellen Ausgabe der "Swimsuit Issue", sondern auch im neuen "Health"- Magazin überzeugen. Dennoch hat die schöne Dänin einen Körperteil den sie selbst nicht so gerne mag, wie sie im Interview mit dem Fitnessjournal verrät. Ihr Po reite sie nämlich ständig in Probleme rein, witzelt Agdal.

"Gott, mein Hintern! Meine Freunde machen sich ständig lustig, dass ich damit, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, in Dinge reinlaufe - nur, weil ich vergesse, dass er da ist. In den Geschäften schmeiße ich ständig Gläser oder Kerzen oder andere Dinge um." Das sei auch kein Wunder, sei ihr Po auch einfach zu groß. Jedes einzelne Stück Pizza würde bei ihr nämlich genau "dort unten" ansetzen.

Dabei ist Agdal ein echter Sportfan. Schon in ihrer Kindheit und Jugend habe sie Ballett getanzt, Basketball, Fußball und Tennis gespielt. Heute setze sie ebenfalls auf viele verschiedene Trainingsmethoden, um ihren Körper für das nächste Shooting zu trimmen, gesteht die 24- Jährige. "Ich mache eine Menge Y7- Yoga, das wirklich hervorragend ist, weil es dunkel ist und dich niemand beurteilen kann", so die Liebste von Leonardo DiCaprio.

Nina Agdal in einem fröhlich gestreiften Badeanzug von Leonisa Foto: Viennareport

"Wenn ich mich selbst richtig antreiben will, setze ich auf Tone House. Das ist ein athletisches Konditionstraining mit sehr vielen Bodywaight- Übungen und Sprints. Es ist ein echt gutes Cardio- Training." Außerdem würde sie sich mit Boxen und Indoor- Fahrradfahren fit halten. "Ich mache viele unterschiedliche Dinge, denn wenn ich nicht wechsle, sehe ich keine Ergebnisse."

Mit diesem heißen Nacktfoto macht Nina Agdal ihre Instagram-Follower glücklich. Foto: instagram.com/ninaagdal