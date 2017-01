Nina Agdal in heißem Oben- ohne- Shooting

Nicht mehr lange müssen Fans auf die diesjährige Ausgabe der "Swimsuit Issue" der "Sports Illustrated" warten. Quasi als Gustostückerl vor der Veröffentlichung veröffentlichten die Macher der Zeitschrift jetzt ein Making- of- Video zum Shooting mit Nina Agdal.

Nina Agdal Foto: instagram.com/si_swimsuit

Die fesche Dänin, die Leonardo DiCaprios aktuelle Kurzzeit- Liebe ist, zeigt sich da von ihrer ganz besonders heißen Seite. Oben ohne und auch sonst sehr spärlich bekleidet posiert Agdal da vor der Kamera. Verführerisch rekelt sie sich vor der Kamera und wirft dem Zuschauer neckische Blicke zu. Ob sie so auch den Hollywoodstar um den Finger gewickelt hat?

Aber auch andere Männer haben jetzt die Chance, mit der Model- Schönheit ein Date zu ergattern. Gemeinsam mit der "Sports Illustrated" hat Agdal nämlich ein eigenes Tinder- Profil angelegt, berichtet "Elite Daily". Zu früh freuen sollte man sich dennoch nicht. Denn die fesche Nina ist in der Dating- App nicht auf der Suche nach einem neuen Freund. Dafür haben all jene, die der 24- Jährigen ein Like geben die Chance, Karten für das "Vibes by SI Swimsuit"- Festival in Texas zu gewinnen - Meet&Greet mit Nina Agdal inklusive.

