Nikki Reed und Ian Somerhalder werden Eltern

Seit dem 25. April 2015 sind die beiden Vampirdarsteller verheiratet. Jetzt wird ihr Liebesglück mit einem Baby gekrönt.



Auf Instagram veröffentlichten beide Schauspieler ein Foto, auf dem Somerhalder vor seiner Frau kniet und ihr liebevoll den Babybauch küsst. Reed, die ein weites blaues Kleid trägt, hält ihren Bauch mit beiden Händen und lächelt zu ihrem Mann hinunter.

"Hi Kleines!"

Die werdende Mama schrieb zu dem Foto einen Brief an ihr Kind: "Hi Kleines! Ich kenne dich bereits, aber nur, weil ich dich schon fühlen kann. Wie ist es möglich, jemanden schon jetzt so zu lieben? Alles, was ich weiß, ist, dass es das stärkste Gefühl ist, das ich je hatte. Wir teilen uns diesen Körper jetzt schon einige Zeit und wir haben schon viel miteinander erlebt. Wir können nicht erwarten, dich kennenzulernen ... Deine Eltern."

Auch Somerhalder kommentierte das Foto mit liebevollen Worten. Er schrieb auf seinem Account: "In den 38 Jahren auf Erden habe ich nie etwas dermaßen Mächtiges und Schönes erlebt. Ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen als dieses nächste Kapitel."