Nikki Reed und Ian Somerhalder: Das Baby ist da!

Die Nachricht über ihre Schwangerschaft veröffentlichte die 29- Jährige Anfang Mai auf ihrem Instagram- Account. Neben einem Bild, auf dem Ian ihren Babybauch küsst, schrieb sie: "Hallo Kleines, ich kenne dich, aber nur, weil ich dich spüre. Wie ist es möglich, jemanden schon so sehr zu lieben? Alles, was ich weiß, ist, dass es das stärkste Gefühl ist, das ich je hatte. Wir teilen diesen Körper nun schon seit einer Weile und wir haben zusammen schon so viel erfahren. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen ... In Liebe, deine Eltern."

Ein Wunder ist es nicht, dass die Fans erst so spät von der Geburt der "Twilight"- Darstellerin erfahren. Schließlich hatte sie angekündigt, sich nach der Schwangerschaft erst einmal einen Monat von Social Media fernzuhalten. "Der erste Monat des Baby ist ganz unserer. Nachdem das Baby auf die Welt kommt, legen wir einen Monat Stille ein. Nur wir drei, keine Besucher, und wir schalten auch unsere Handys aus, damit keiner von uns erwartet, dass wir kommunizieren", erklärte sie dem "Fit Pregnancy and Baby"- Magazin.