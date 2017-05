Niki Hosp schafft es nicht ins große Finale!

Die Spannung war bis zum Schluss riesig: Wer wird aufsteigen, wer muss kurz vor dem großen "Dancing Stars"- Finale die Tanzschuhe einpacken und nach Hause fahren? Die Entscheidung war dann aber doch recht eindeutig. Zu wenige Jury- Punkte, zu wenige Anrufe von den Zuschauern daheim: Für Niki Hosp und Profi- Tanzpartner Willi Gabalier hat es schließlich nicht mehr gereicht.

"Es war ein Traum"

"Es war eine super Zeit, ich habe viel Spaß gehabt. Es war einfach ein Traum", meinte eine doch etwas geknickte Hosp nach der Entscheidung zum Moderatoren- Duo Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Aber: "Ich habe so viel gelernt, habe tolle Leute kennengelernt und mich weiterentwickelt." Die letzte Woche bis zum Finale werde sie noch in Wien verbringen und danach erstmal in die Heimat nach Tirol zurückkehren.

Und Tanzpartner Willi Gabalier streute seiner Promi- Tänzerin trotz Niederlage dennoch Rosen: "Du bist ein toller Mensch, es hat mich gefreut, dass ich kennenlernen durfte." Für ihn sei der große Gewinn ohnehin nicht die Siegertrophäe, sondern Niki. "Diese Momente bleiben fürs Leben."

"Es wäre unfair, wenn Sie ins Finale kommen"

Dabei war die Jury noch nach der ersten Tanzrunde voll des Lobes über die Darbietung von Niki Hosp. "Das war beweglicher, das war rhythmischer, das war sicherlich noch nicht top, aber Niki, das war eindeutig besser", freute sich Dirk Heidemann über die sichtliche Verbesserung bei der Ex- Skirennläuferin. Und auch Nicole Burns- Hansen meinte: "Ihr habt heute eine wirklich tolle Samba- Performance gemacht. Und es war besser, es war lockerer. Das ist der richtige Weg. Und du warst supersexy weiblich."

Willi Gabalier mit Tanzpartnerin Niki Hosp Foto: ORF

Nach dem Discofox in Runde zwei fand Karina Sarkissova jedoch klare Worte: "Es wäre unfair, zu sagen, dass Sie ins Finale kommen - im Gegensatz zu den anderen." Und auch die Jurypunkte sprachen für sich: Mit nur 56 Punkten rangierte Hosp mit Gabalier an der vierten und somit letzten Stelle in der Wertung.

Showtanz und Contemporary im Finale

Für die drei Finalpaare - Ana Milva Gomes und Thomas Kraml, Martin Ferdiny und Maria Santner sowie Riem Higazi und Dimitar Stefanin - geht es ab Samstag nun für eine letzte Woche in den Probenraum. Im großen "Dancing Stars"- Finale am nächsten Freitag müssen die Promis mit ihren Profitanzpartnern nämlich nicht nur einen Showtanz aufs Parkett zaubern, sondern sich auch im Contemporary beweisen.

Thomas Kraml und Ana Milva Gomes Foto: ORF

Martin Ferdiny und Maria Santner Foto: ORF

Riem Higazi mit Dimitar Stefanin Foto: ORF