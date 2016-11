Nik P. als erster VIP vor Eröffnung auf Besuch

Also startete der Sänger ("Ein Stern") zuletzt an seinem freien Nachmittag los und stattete gemeinsam mit seiner Familie Aiderbichl- Geschäftsführer Dieter Ehrengruber und allen Tieren in Henndorf einen Besuch ab.

Der Zauber der Adventzeit, er packte den 54 Jahre alten Künstler, seine Ehefrau Gaby und ihren Sohn Janik Noel sofort. "So haben wir ohnehin mehr Zeit, diese Wunderwelt zu genießen", freute sich der Charts- Star, dass er dem Rummel, der sich hier in rund 72 Stunden abspielen wird, entkommen konnte.

Ein besonderes Highlight verriet uns Ehrengruber im Vorfeld: "Im Gedenken an den Aiderbichler Manfred Deix wird es eine große Ausstellung des Katzen- und Tierfreundes bei uns geben."