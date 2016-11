Nicole Scherzinger: War da der Beauty- Doc am Werk?

Sie feierte mit den Pussycat Dolls große Erfolge und war jahrelang die Frau an der Seite von Formel- 1-Pilot Lewis Hamilton. Doch seit der Trennung von dem Briten ist es ruhig um Nicole Scherzinger geworden - bis jetzt. Denn die neuesten Paparazzi- Fotos der feschen 38- Jährigen treiben Spekulationen an, die Sängerin habe in der letzten Zeit sehr viel Zeit beim Beauty- Doc ihres Vertrauens verbracht.

Nicole Scherzinger schaut irgendwie anders aus als früher ... Foto: Viennareport

Nicole Scherzinger Foto: face to face

Im Gegensatz zu früher wirken nämlich nicht nur Scherzingers Brüste deutlich größer, auch ihre Lippen haben deutlich an Volumen zugelegt. Was es bei Dekolleté und Mund offenbar ein bisserl mehr sein durfte, hat die Musikerin bei der Mimik wieder eingespart. Dank einer ordentlichen Portion Botox wirkt der Blick schon fast ein bisschen erschrocken.

Nicole Scherzinger hat offensichtlich ihrem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet. Foto: Viennareport

Schon vor zwei Jahren erklärte Scherzinger, die während ihrer Karriere bei den Pussycat Dolls an Bulimie litt, dass sie chirurgische Verbesserungen nicht gänzlich ausschließe. "Ich schätze es, älter zu werden, und momentan fühle ich mich wie ein guter Wein, der mit der Zeit reift. Abgesehen davon weiß man nie, was die Zukunft in Sachen Chirurgie bereithält. Sag niemals nie", erklärte sie damals.

So natürlich sah Nicole Scherzinger noch vor Kurzem aus. Foto: face to face

Damals hatte sie noch Fältchen und deutlich schmalere Lippen. Foto: AFP