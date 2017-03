Nicole Scherzinger: "Bin Profi beim Kloputzen"

"Ich werde nicht lügen, es ist schon eine Weile her, seit ich das Klo geputzt habe", gesteht das Ex- Pussycat- Dolls- Mitglied laut "Bang News". "Aber ich bin eine professionelle Toilettenputzfrau - meine Mutter hat mir beigebracht, wie man einen Porzellantopf total glänzend und blitzsauber hinbekommt."

Nicole Scherzinger Foto: Viennareport

Toilette mit Sitzwärmer und Hinternspray

Die hübsche Brünette steckt gerade mitten in den Renovierungsarbeiten für ihr Haus in Los Angeles. Immer im Fokus dabei: die Toilette. Die Sängerin hat nämlich vor, dass ihr Badezimmer zum Neidobjekt jedes Gastes wird. "Ich will eine sehr schöne japanische Toilette mit Sitzwärmer und eingebautem Bidet kaufen - alles. Die Leute werden an meiner Tür klopfen, nur damit sie pinkeln gehen können", scherzt die 38- Jährige. Doch nicht nur das Badezimmer steht im Fokus der Künstlerin. "Wenn meine Renovierungsarbeiten fertig sind, wird mein Lieblingsraum die Küche sein", berichtet sie dem "Heat"- Magazin. "Sie wird ganz offen sein und eine Aussicht haben, von der man alles von der Innenstadt von L. A. bis zum Ozean sehen kann. Es wird auch ein toller Raum sein, in dem die Leute zusammenkommen können."

Nicole Scherzinger Foto: Viennareport

Nicole Scherzinger Foto: Viennareport

Nicole Scherzinger schaut irgendwie anders aus als früher ... Foto: Viennareport