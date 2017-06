Nicole Kidman von Gewaltszene traumatisiert

Dem "Hollywood Reporter" verriet sie einer "Bang Showbiz"- Meldung zufolge, dass sie nach der dramatischen Szene nach Hause gegangen sei und einen Stein durch eine Glastür geworfen habe, da sie so wütend auf das Geschehene war.

Prellungen erlitten

Ihre Schauspielkollegin Reese Witherspoon bestätigt diesen emotionalen Moment. Sie beschreibt, wie ihr Nicole Kidman per Telefonat verzweifelt mitteilte, was sie gerade getan habe.

Die Ehe von Celeste (Kidman) und Perry (Skarsgard) ist von Gewalt geprägt. Foto: Viennareport

Nicole Kidman nackt unter der Dusche in einer Szene der Serie "Big Little Lies" Foto: Viennareport

Die hübsche Blondine gab bereits vorher schon einmal zu, aufgrund der Prellungen durch die herausfordernden Dreharbeiten Schmerzmittel einzunehmen. Jedoch würden ihr die gewaltvollen Szenen nicht nur körperlich, sondern auch emotional sehr zu schaffen machen.

"Wütend" und "gedemütigt"

So schilderte sie eine ganz spezielle Szene, die sie "wütend" und "gedemütigt" zurückgelassen habe. "Ich erinnere mich, wie ich auf dem Boden lag in der letzten Episode, in meiner Unterwäsche und gerade einfach wirklich nur herumgeworfen worden bin. Ich lag einfach auf dem Boden", beschrieb der australische Hollywood- Star die prägende Erfahrung am Set.

Nicole erinnerte sich, wie ihr der Regisseur Jean- Marc Vallée zur Hilfe kam und ein Handtuch über sie legte. Sie verdeutlichte ihr traumatisches Erlebnis: "Ich konnte nicht aufstehen. Ich wollte nicht aufstehen [...] Ich fühlte mich völlig erniedrigt und am Boden zerstört."