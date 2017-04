Nicolas Cage flanierte nach Konzert durch Wien

Ein Fan konnte sein Glück kaum fassen und bannte die Begegnung auf Video: "Mister Cage, is it you?" Der Filmstar lächelte, winkte und marschierte danach schnurstracks in einen Souvenirladen, um sich dort eine Erfrischung zu holen.

Violinistin Andrea Nikolic hatte zuvor auf Twitter berichtet, dass sie Cage im Publikum des Mozartkonzerts, das am Samstagabend im Wiener Musikverein stattfand, gesehen hatte. "Schon der zweite Augenkontakt", freute sich die hübsche Geigerin.