Nicki Minajs Kurven bringen Pastor in Bedrängnis

Der Pastor der "Church of God in Christ" in Memphis hatte den unfrommen Wunsch geäußert: "Ich würde es lieben, deinen Hintern zu lecken". Dumm nur, dass einige seiner Schäfchen dieses unmoralische Angebot sahen und ihn zur Rede stellten.

Dewberry ruderte daraufhin zurück und behauptet nun, dass ein Fremder auf Instagram seine Identität gestohlen habe. Auf seiner Facebook- Seite rief er "alle Engel" zu Hilfe, den "Fake Account" zu entlarven und den Hacker zu melden.

Glauben tut ihm diese fadenscheinige Ausrede allerdings keiner, berichtet "Enterpress News". Denn Dewberry hatte bereits seit Jänner 2016 alltägliche Bilder von sich und seiner Familie auf diesem Account gepostet. Na hoffentlich kommt er für diese Lüge nicht in die Hölle ...

