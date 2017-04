Neues "Krone"- Magazin: Alles über die Royals!

Sie lassen niemanden kalt. Die gekrönten Häupter des britischen Königshäuser haben die Menschen seither mit Persönlichkeiten, Lieben und Dramen bewegt und in ihren Bann gezogen. Im April waren Charles und Camilla erstmals seit 31 Jahren wieder zu Gast in Österreich - der krönende Abschluss einer mehrtägigen Europareise.

Video: Royals lieben Wien, Wein und edle Rösser

"Krone" - Magazin macht Sie zum Royal- Experten

Auf fast 50 Seiten können Sie jede einzelne Etappe des königlichen Wienbesuches in Form von Interviews und zahlreichen Bildern nacherleben. Begleiten Sie Charles und Camilla ins jüdische Museum, den Musikverein, die Hofreitschule oder zum Bio- Heurigen. Erfahren Sie, welche Erinnerungen Dagmar Koller an ihre erste Begegnung an den Thronprinzen hat - und wie sie das Wiedersehen im Jahr 2017 erlebte. Werden Sie auch Zeuge aller anderen Stationen des Paares, ob in Rom beim Papst, der von Erdbeben zerstörten Stadt Amatrice oder Rumänien - wir haben alle Infos für Sie aufbereitet!

