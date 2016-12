Neckischer Striptease für den Spanner von nebenan

In dem Clip provoziert die brünette Schönheit einen Spanner, der sie von einem gegenüberliegenden Fenster aus beobachtet. In schwarzen Netzstrümpfen und weißer Reizwäsche posiert sie am Fenster.

Alessandra Ambrosios frecher Weihnachtsclip für das "Love-Magazine" Foto: Viennareport

Sie tanzt aufreizend und lässt dabei nach und nach die Hüllen fallen. Der Beobachter macht dabei Fotos von ihr.

Phil Poynter führte bei dem kurzen Schwarzweiß- Film mit dem Titel "Voisine" ("Die Nachbarin") Regie.